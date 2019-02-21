РИАМО - 21 фев. Единственная владельца компании Wildberries, которой занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, стала второй женщиной-миллиардером в России, сообщает Forbes.

В 2019 году крупнейший российский интернет-магазин Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Он получил оценку стоимости в 1,2 миллиарда долларов. Единственным владельцем компании является ее соосновательница Татьяна Бакальчук.

«Новая оценка стоимости компании позволяет оценить состояние Бакальчук более чем в 1 миллиард долларов. Она становится второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной. Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Компания Wildberries не является публичной, поэтому ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

В прошлом году компания в 1,5 раза увеличила число пунктов самовывоза, а также начала строительство распределительного центра площадью 145 тысяч квадратных метров в Подмосковье и объявила о скором появлении склада в Екатеринбурге.

Свой бизнес преподаватель английского языка Бакальчук основала вместе с мужем в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сегодня на сайте представлены также и игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги и другие товары.

Ежемесячно около 60 миллионов человек посещают сайт преимущественно из России (95%), Украины, Белоруссии, Германии и США. В 2018 выручка компании составила 1,7 миллиарда долларов.