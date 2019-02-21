РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции городского округа Павловский Посад задержали местного жителя, подозреваемого в краже электроинструментов и бытовой техники из дома, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела МВД России «Павлово-Посадский» обратился мужчина с заявлением о том, что из его дачного дома, расположенного в деревне Логиново, похищены электроинструменты и бытовая техника. Общая сумма материального ущерба составила 115 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.