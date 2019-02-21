РИАМО – 21 фев. Контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров считает, что российские боевые корабли и подлодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Циркон», смогут за пять минут уничтожить на территории США ключевые элементы управления в том числе ракетами, которые могут быть развернуты в Европе, сообщает ТАСС.

О «Цирконе» рассказал в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Гиперзвуковая ракета способна развивать скорость около девяти махов, а ее дальность может превысить 1 тысячу километров. «Циркон» может уничтожать как морские, так и наземные цели. Работы над ним идут по графику.

«Управление комплексами, которые США могут развернуть в Европе после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), будут осуществлять из центров принятия решений, которые размещены на территории Американского континента. При этом наличие «Цирконов» позволит не только создать угрозу ракетам в Европе, но и «обеспечить поражение» центров принятия решений - ключевых элементов системы управления», - отметил Хмыров.

Контр-адмирал в отставке пояснил, что если подлодка или надводный корабль с ракетами «Циркон» будет располагаться на удалении 1,5 километров от береговой черты, то ракеты за пять минут смогут достичь объекты поражения на глубине не менее 500 километров в прибрежной полосе.

Хмыров отметил, что в лучшем случае за это время можно обнаружить летящие к цели ракеты, но не перехватить их. Он заявил, что такая гиперзвуковая система, как «Циркон», способна практически «прошивать» любую систему ПРО и ПВО, добавив, что защиты от нее нет.

По его словам, если учесть, что количество надводных кораблей и подлодок с «Цирконами», несущих боевую службу в восточной части Тихого океана и Западной Атлантике, может составить два-три имеющих на борту около 40 ракет корабля на каждом направлении, то можно не сомневаться, что эти центры гарантированно будут поражены.