РИАМО – 21 фев. Главной целью на текущий год в работе метеорологического ведомства является сохранение высокого уровня оправдываемости прогнозов, который был достигнут в 2018 году и составляет порядка 96%, сообщил в четверг журналистам руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

«Основные наши задачи на 2019 год сформированы декларацией. Главная цель – сохранение того уровня прогнозов, который мы достигли в прошлом году. Конечно, в условиях меняющегося мира и увеличения количества опасных явлений, сделать это трудно. Но мы должны к этому идти», – заявил Яковенко на итоговом заседании коллегии Росгидромета.

Он добавил, что сейчас оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных явлениях составляет от 92% до 95%. Оправдываемость суточных прогнозов погоды по субъектам Российской Федерации сохраняется на отметке в 93-96%.

Также среди первоочередных целей – выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков и организация гидрометеорологического обеспечения в пожароопасный период.