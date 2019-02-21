РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. В зимний период 2018-2019 годов с территории подмосковного Красногорска вывезли более 80 тысяч кубических метров снега.

«Всего за зимний период коммунальными службами горокруга Красногорск вывезено 86 тысяч кубометров снега, из них 16 тысяч – Красногорской городской службой», – сообщил первый замглавы администрации муниципалитета по ЖКХ Валерий Абраменков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что коммунальщики Красногорска особое внимание уделяют вывозу снега из дворов.

«Для этого привлечена дополнительная техника муниципальных служб и подрядчиков. В зоне ответственности МБУ «Красногорская городская служба» в Павшинской пойме и «старом» городе задействовано на зимней уборке 100 единиц техники», – добавил Абраменков.

В частности, он сообщил, что идут работы по очистке от наледи популярного места отдыха у жителей микрорайона Павшинская пойма, «Тихой зоны» на набережной Москвы-реки на Красногорском бульваре.

«Снег на тротуарах в «Тихой зоне» не убирался полностью по договоренности с жителями, чтобы родители могли катать детей на санках. Сейчас ситуация изменилась. Частые оттепели будут постоянно сопровождаться гололедом», – отметил Абраменков.

По его словам, на уборке зоны отдыха задействованы 30 рабочих и 2 единицы спецтехники Красногорской городской службы.