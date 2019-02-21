РИАМО - 21 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков в четверг подписали соглашение о взаимодействии по вопросам законотворческой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Предыдущее соглашение было подписано 30 декабря 2014 года. В четверг была подписана новая редакция соглашения. Документ предполагает, что представители ГУ МВД РФ по региону будут участвовать в рассмотрении законопроектов, предоставлять областному парламенту необходимые материалы, статистическую или другую информацию. Мособлдума будет запрашивать мнение подмосковного главка полиции по проектам федеральных законов, затрагивающих деятельность органов МВД, перед внесением в Госдуму.

«Мы давно и тесно сотрудничаем с Главным управлением. Виктор Кузьмич (Пауков – ред.) ежегодно отчитывается перед депутатами о результатах деятельности органов внутренних дел. Представители ведомства принимают активное участие в работе органов думы при рассмотрении федеральных законопроектов, затрагивающих сферу внутренних дел, а также областных законопроектов в сфере охраны общественного порядка и безопасности», — сказал Брынцалов.

Пауков в свою очередь назвал соглашение важным и значимым документом.

«Выражаю благодарность всем депутатам Мособлдумы за практическую помощь в законотворческой деятельности, во всех вопросах, которые возникали за прошедшие годы совместной работы», — отметил Пауков.

Брынцалов выразил уверенность в том, что соглашение станет новым этапом сотрудничества, направленного на повышение эффективности законотворческой работы в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.