РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции провели профилактические беседы с жителями в городском округе Павловский Посад, на которых рассказали о правилах поведения с незнакомцами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции МУ МВД России «Павлово-Посадский» в рамках акции «Вместе за безопасность» провели профилактические беседы с населением городского округа. Цель мероприятия – повышение правовой грамотности населения, профилактика преступлений и правонарушений в жилом секторе.

«Участковые уполномоченные провели профилактические беседы с жителями, в которых рассказали о видах и способах противоправных действий преступников, на примере объяснили, как нужно правильно себя вести с незнакомыми, чтобы не стать жертвой злоумышленников. С жителями городского округа стражи порядка также обсудили правила личной безопасности, сохранности своего имущества», – говорится в сообщении.

В ходе проведения мероприятия внимание жителей также обратили на возможность получения государственных услуг, которые оказывают подразделения полиции, и рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде.

«В завершение встречи сотрудники полиции рекомендовали гражданам быть более бдительными и осторожными, слушатели поблагодарили за познавательную информацию», – заключается в сообщении.