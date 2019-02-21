РИАМО – 21 фев. В жилом комплексе «Белая Дача парк» подмосковных Котельников приступили к строительству детского сада на 350 мест, говорится в сообщении пресс-службы застройщика «ПИК».

«ПИК» начал строительство детского сада на 350 мест в жилом комплексе «Белая Дача парк» Котельников. Это первый социальный объект, к которому застройщик приступил в новом микрорайоне. Планируется, что детский сад будет сдан в эксплуатацию к III кварталу 2020 года», – говорится в сообщении.

После завершения строительства трехэтажный детский сад в Котельниках общей площадью 4770 квадратных метров будет готов разместить воспитанников в 14 группах. В каждой группе предусмотрены игровая, спальня, раздевалка, буфетная и туалетная комнаты.

В детском саду также будут залы для музыкальных и спортивных занятий, оборудованные кладовыми, кабинеты для персонала, пищеблок и медицинский блок, уборные и вспомогательные помещения – стиральная, гладильная, колясочная и другие комнаты. Вход в детский сад будет располагаться на уровне земли, без ступеней и пандусов, для удобства маломобильных групп населения.

Строительство микрорайона «Белая Дача парк» в городе Котельники началось летом 2018 года. Сейчас на разных стадиях строительства находятся семь корпусов проекта. Реализация проекта рассчитана на 13 лет и будет осуществляться в четыре очереди. Всего в рамках проекта будут построены 22 жилых дома, социальная инфраструктура, паркинги и коммерческие объекты. Запланировано строительство пяти детских садов и двух школ.