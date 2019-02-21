РИАМО – 21 фев. Новое оформление появилось в мобильной версии социальной сети «Одноклассники», теперь пользователям доступна темная тема, передает в четверг Федеральное агентство новостей.

Включить ночное оформление уже можно на Android, вскоре новая тема появится и на iOS.

«Оформление «Ночной режим» удобно использовать в помещениях без освещения и в темное время суток, чтобы защитить зрение, уточняет пресс-служба «Одноклассников». Чтобы переключиться на новое оформление, нужно зайти в настройки своего профиля в социальной сети», – отмечается в материале.

В феврале «Одноклассники» запустили онлайн-чат со службой поддержки, которым могут воспользоваться неавторизованные пользователи.