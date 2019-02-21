РИАМО – 21 фев. Депутат Госдумы Владимир Гутенев, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, отметил значимость высказываний главы государства об оборонной сфере РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент России Владимир Путин 20 февраля в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию.

«Вы знаете, оценка президентом деятельности оборонно-промышленного комплекса вызывает чувство гордости за наших инженеров, рабочих, конструкторов, которые смогли решить очень сложные технические задания и вышли по целому ряду очень чувствительных направлений на передовые позиции», - сказал Гутенев.

Он отметил, что основным оппонентам страны будет трудно достичь таких же показателей. На это могут потратить, по мнению депутата, от пяти до 12 лет, но Россия тоже не будет стоять на месте в этом вопросе.

По его словам, приоритет развития такой области, как искусственный интеллект, говорит о том, что не за горами переход на шестое поколение, в частности, в авиации.

«Когда беспилотные ударные интеллектуальные комплексы на основе искусственного интеллекта смогут не просто быстро принимать единственно правильные решения, но и смогут помочь использовать весь тот технический потенциал, который мы сейчас не можем использовать из-за ограничений физиологических возможностей человека», - пояснил Гутенев.

Он уточнил, что активное внедрение искусственного интеллекта сможет повысить эффективность вооружений в России. Он подчеркнул, что не менее важен посыл в заключительной части выступления Путина о том, что РФ настроена на добрососедские, но равноправные отношения, страна готова к конфронтации, но не хочет ее.

Депутат заключил, что парламентарии должны предпринять серьезные усилия, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить законодательно-правовую базу для выполнения поставленных задач.