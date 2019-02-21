РИАМО - 21 фев. Депутаты Московской областной думы приняли отчет губернатора Подмосковья о результатах деятельности регионального правительства в 2018 году, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы в соответствии с нашим законом имели возможность присутствовать на обращении (отчете за 2018 год - ред.) губернатора, в рамках которого были посланы и утверждены нами список вопросов, которые были отражены в самом обращении и были направлены губернатором для обобщения и рассмотрения на комитетах, во фракциях», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

29 января 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Оно стало седьмым по счету и первым после сентябрьских выборов, получив название «Новая пятилетка». В общении Воробьев также рассказал о планах развития региона на ближайшие пять лет.

Ранее депутаты Мособлдумы утвердили перечень вопросов к отчету губернатора о результатах деятельности правительства Московской области за 2018 год. В перечень вошло 32 вопроса по приоритетным сферам: образованию, здравоохранению, сферам ЖКХ и строительства, и другим.