РИАМО - 21 фев. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон о предоставлении подмосковным пенсионерам компенсации расходов на вывоз мусора, передает корреспондент РИАМО.

«Губернатором Московской области на рассмотрение вносится проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Московской области». Проект закона разработан в целях установления пенсионерам дополнительной меры социальной поддержки - ежемесячной денежной компенсации расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, представляя депутатам законопроект.

Как отмечается в пояснительной записке, дополнительная мера соцподдержки для отдельных категорий пенсионеров вводится, чтобы сохранить социальную стабильность и не допустить значительного увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги. Новая льгота подразумевает ежемесячную денежную компенсацию расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Для неработающих пенсионеров компенсация составит 30% в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения. Пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, будет предоставлена компенсация в размере 50%, а пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, полностью освобождены от оплаты расходов за обращение с отходами.

Количество граждан, на которых в 2019 году распространится данная мера соцподдержки, превышает 917 тысяч человек.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ в регионе появилась новая графа – за вывоз мусора. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

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