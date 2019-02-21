РИАМО - 21 фев. Компания «Мособлэнерго» ввела в четверг режим повышенной готовности из-за снегопада, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

По прогнозам синоптиков, днем в четверг в Московской области облачно, снег, гололедица. Температура воздуха минус 5-1 градус. Ветер западный, северо-западный 6-12 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков - 1,9 миллиметра.

«На сетях, находящихся в зоне обслуживания АО «Мособлэнерго», введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением метеорологических условий», - говорится в сообщении.

Ранее дорожные службы региона также перешли на усиленный режим работы. Перед началом снегопада была проведена обработка дорог противогололедными материалами