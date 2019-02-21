РИАМО – 21 фев. В 2018 году Росгидромет обслужил более 1,2 миллиона вылетов самолетов из российских аэропортов с точностью до 94% по всем аэрогаваням страны, Росгидромет должен стать монополистом по метеообеспечению авиации, сообщил руководитель службы Максим Яковенко.

«За 2018 год были обслужены более 1,2 миллиона вылетов с точностью или оправданностью по аэродрому до 94%. Это хороший показатель. По опросам летных экипажей, удовлетворенность нашей работы составляет почти 97%», - сказал на итоговом заседании коллегии Росгидромета Яковенко.

Он добавил, что по поручению правительства Российской Федерации Росгидромет должен стать монополистом по метеообеспечению авиации.