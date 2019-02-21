РИАМО - 21 фев. В ушедшем году депутаты Московской областной думы приняли 260 законов, также утверждено более 1 тысячи постановлений и решений, сообщил в ходе заседания парламента председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В четверг Брынцалов подвел итоги деятельности Мособлдумы за 2018 год.

«В 2018 году Московской областной думой было проведено 31 заседание, на которых принято 260 законов регионального уровня», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что Мособлдума рассмотрела за год 372 вопроса, утверждено более 1 тысячи постановлений и решений.

«Всего субъектом права законодательной инициативы в думу в течение года было внесено 269 законопроектов, большая часть из которых традиционно внесена губернатором Московской области», - добавил Брынцалов.

Он отметил, что главным законом, принятым Мособлдумой в ушедшем году, стал бюджет на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

«Одним из наиболее эффективных и плодотворных аспектов нашей деятельности традиционно остается активное взаимодействие с правительством Московской области, органом исполнительной власти региона. На протяжении всего года депутаты Московской областной думы и я лично регулярно принимали участие в мероприятиях, проводимых исполнительными органами государственной власти», - отметил Брынцалов.