РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. Усадьбу «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске планируют привести в порядок к осени 2020 года, все работы согласованы с Минкультуры РФ и агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

На встрече главы городского округа Красногорск с жителями, которая состоялась 20 февраля во Дворце культуры «Опалиха», одна из участниц задала вопрос о планах на реставрацию одного из флигелей усадьбы «Знаменское-Губайлово».

«Планируется приведение в порядок всех пяти зданий и помещений, которые входят в усадебный комплекс, а также всей прилегающей территории. Мы свои действия согласовываем, в том числе, с министерством культуры РФ и с агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что на территории усадьбы не планируется строительство капитальных сооружений.

«У меня есть намерение навести там порядок до следующей осени (осень 2020 года – ред.), это будет подарком всем горожанам», – добавила Хаймурзина.

Усадьба «Знаменское-Губайлово» расположена в центре города Красногорска. В 18 веке принадлежала генерал-аншефу Долгорукову-Крымскому. Является памятником архитектуры федерального значения.