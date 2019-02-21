РИАМО - 21 фев. Процесс смены организационно-правовой формы «Мострансавто» с государственного унитарного предприятия Московской области на акционерное общество завершится в апреле этого года, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Он отметил, что перед началом процедуры акционирования были упорядочены все активы предприятия, проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности, оформлены права на недвижимое имущество, инвентаризированы здания, сооружения и земельные участки.

«После завершения данных мероприятий и принятия 20 декабря 2018 года закона Московской области об условиях приватизации «Мострансавто» мы приступили к процедуре регистрации акционерного общества. В марте 2019 года после уведомления всех кредиторов предприятия о предстоящей реорганизации планируется завершить государственную регистрацию решения о выпуске Центробанком ценных бумаг. В апреле акционерное общество будет зарегистрировано и поставлено на налоговый учет», - сказал Мурашов.

Он подчеркнул, что акции предприятия будут принадлежать правительству Московской области.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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