РИАМО - 21 фев. Снег, начавшийся в столице минувшей ночью, ослабнет в ночь на 22 февраля, в это же время ожидается понижение температуры, сообщается на сайте «Метеовести».

Холодный арктический воздух пришел в Московский регион. К 9 часам утра четверга температура практически везде стала отрицательной, кроме крайнего востока региона. На западе и северо-западе Подмосковья похолодало до минус 5-4 градусов. На ВДНХ зафиксировали температуру в минус 1 градус.

«В такой ситуации дожди и мокрый снег перешли в снег, образовалась гололедица, местами сильная. <…> Добавим, что за минувшую ночь в Москве выпало 3 миллиметра осадков, <…> местами до 7 миллиметров (Внуково), а высота снежного покрова увеличилась до 30 сантиметров, что на 1 сантиметр больше вчерашнего показателя», — говорится в сообщении.

Ослабление и постепенное прекращение снега в столице ожидается в ночные часы, а вот морозы будут усиливаться.