РИАМО - 21 фев. 30-летний мужчина обратился в городскую больницу подмосковного Реутова с жалобами на острые боли при сгибе колена, после осмотра врачи диагностировали у него крупный хрящевой нарост, который смогли удалить с помощью микропрокола, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, современной и безопасной методикой удаления хондромных тел - хрящевых наростов - является артроскопическая хирургия. В ее основе лежит малоинвазивный доступ к суставу через два микропрокола.

«Пациент был госпитализирован в травматолого-ортопедическое отделение Реутовской больницы, 14 февраля ему была выполнена малоинвазивная артроскопическая операция», - отметил министр.

По его словам, хондромные тела редко возникают в задней части коленного сустава, как правило их удаляют открытым способом. Врачи приняли решение применить щадящий артроскопический метод, операция прошла успешно, по ее окончании пациент был переведен в палату.

В результате операции двигательная активность коленного сустава пациента была полностью восстановлена. На следующий день пациент начал ходить с полной нагрузкой на правую ногу без дополнительных источников опоры.