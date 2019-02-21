РИАМО - 21 фев. Крупнейший подмосковный пассажирский перевозчик «Мострансавто» продолжит ремонтировать автовокзалы в регионе, оснащать их современным оборудованием, а также приводить в порядок привокзальные территории, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«Мы стараемся заботиться не только о комфорте, но и о безопасности наших пассажиров. В прошлом году современным оборудованием, которое обеспечивает транспортную безопасность и антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры, было оснащено восемь автовокзалов и автостанций предприятия. Кроме того, отремонтировали и обновили пять автовокзалов: в Клину, Электрогорске, Кашире, Серпухове и Балашихе», - сказал Мурашов.

По его словам, чтобы продолжить эту работу в текущем году, нужно определить список объектов, где планируется установка современной системы видеонаблюдения, громкоговорящей связи и оповещения, досмотрового оборудования охранно-тревожной сигнализации, противотаранных и других устройств.

«Помимо этого, планируем провести ремонт комнат отдыха водителей и комнат матери и ребенка», - добавил Мурашов.

Он также сообщил, что в прошлом году «Мострансавто» заменило асфальтовое покрытие на 11 автовокзалах и станциях в регионе. Эти территории используются в качестве стоянки и разворотной площадки для автобусов, на них осуществляется посадка и высадка пассажиров.

«Сейчас мы прорабатываем предварительный перечень объектов по ремонту дорожного полотна - своевременно проведенные работы повышают комфорт и безопасность пассажиров», - подчеркнул генеральный директор автотранспортного предприятия.

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