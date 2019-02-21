РИАМО – 21 фев. В течение 2018 года подразделениями Росгидромета было выпущено более двух тысяч штормовых предупреждений, всего за 2018-й было зафиксировано более тысячи опасных погодных явлений, таких как град, ураган или лесные пожары, сообщил руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

«Нашими подразделениями в течение года было выпущено свыше двух тысяч штормовых предупреждений. Их оправданность - 95,3%. Это фактически на процент выше, чем в прошлом году. Система работает и работает эффективно», - сказал на итоговом заседании коллегии Росгидромета Яковенко.

Он добавил, что в 2018 году зафиксировано свыше тысячи опасных погодных явлений, из них 465 нанесли значительный вред экономике страны. Традиционно наибольший ущерб наносят осадки, град и ветер.