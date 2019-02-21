РИАМО - 21 фев. Поезда на Кольцевой линии столичной подземки снова курсируют по графику после того, как интервалы межу составами были увеличены по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее на Кольцевой линии столичного метрополитена произошел сбой в движении поездов против часовой стрелки. Путь от станции «Комсомольская» до «Проспекта Мира» составил более 10 минут, поезд стоял в перегонах и задерживался на платформе.

«Движение поездов на Кольцевой линии введено в график», — говорится в сообщении.

Сбой случился из-за технических неполадок на станции метро «Белорусская».

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