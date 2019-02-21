РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции в подмосковном Красноармейске задержали местного жителя, подозреваемого в краже ювелирного изделия, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть Красноармейского отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный украл ювелирное изделие из квартиры, расположенной в одном из домов микрорайона Северный городского округа Красноармейск. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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