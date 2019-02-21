РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции в подмосковном Красноармейске задержали местного жителя, подозреваемого в краже ювелирного изделия, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Красноармейского отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный украл ювелирное изделие из квартиры, расположенной в одном из домов микрорайона Северный городского округа Красноармейск. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 36-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.