РИАМО – 21 фев. Сотрудники Федеральной службы безопасности допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного ранее по подозрению в причастности к массовой драке около столичного кафе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как уточнил адвокат Мирзеханова Шамиль Яндарбаев, защита пока «не понимает, что там (с этим делом) происходит».

«Только предварительные следственные действия провели. Все будет более понятно, когда материалы дела предоставят сотрудники ФСБ, тогда мы сможем с ними ознакомиться. <…> Но обвинений пока не предъявляют. Самое главное, что вы должны понимать - он (Мирзеханов – ред.) ни в чем не виноват. Начали за здравие, а кончили за упокой», - подчеркнул Яндарбаев.

Адвокат добавил, что ФСБ допрашивала его подзащитного всю ночь.