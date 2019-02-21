РИАМО - 21 фев. С начала февраля в столице выпало 23 миллиметра осадков, что составляет более 60% от месячной нормы, средняя температура последнего месяца зимы пока превышает норму, сообщается на сайте «Метеовести».

Последние 6 лет феврали в Москве были очень теплыми, их среднемесячная температура составляла минус 0,6 – минус 4,6 градуса при норме в минус 7,7. В этом феврале средняя температура месяца составляет минус 1 градус.

«Последний месяц зимы уже принес в Москву 23 миллиметра осадков, что составляет 64% от нормы, и тут все в рамках климата. Мощные оттепели последних дней существенно понизили высоту снежного покрова. К утру четверга она составляла 30 сантиметров, что примерно на четверть ниже положенных значений. Добавим, что 17 февраля в столице зафиксирована самая высокая температура текущей зимы: воздух прогрелся до плюс 5,3 градуса», — говорится в сообщении.

В предстоящие три дня в Москве похолодает, преимущественно небольшой снег ожидается 22 и 24 февраля. Температура по ночам будет в пределах минус 15-10 градусов, днем — минус 11-6. Только 24 февраля снова станет теплее.