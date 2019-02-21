РИАМО - 21 фев. С 15 апреля Московская область перейдет на цифровое телевизионное вещание, сеть цифрового вещания включает бесплатный набор из 20 каналов, который раньше был доступен только в платных пакетах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Подмосковье в числе 20 регионов вошло во вторую волну поэтапного сокращения аналогового эфирного вещания обязательных общедоступных телеканалов в РФ. Всего этот переход состоит из трех этапов, он начался в феврале и завершится в июне», - говорится в сообщении.

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

В Московской области малообеспеченным гражданам, приобретающим оборудование для приема сигнала в цифровом формате стоимостью около 1 тысячи рублей, будет оказана единовременная материальная помощь.

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