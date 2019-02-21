РИАМО - 21 фев. Более 700 единиц спецтехники вывели на региональные дороги в Подмосковье в связи со снегопадом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Дорожные службы региона работают в усиленном режиме. В настоящий момент ведется обработка проезжей части и очистка дорог от снега. Перед началом снегопада была проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения в первую очередь обрабатывались наиболее аварийные участки, такие как мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы. Мониторинг ситуации на дорогах осуществляется в круглосуточном режиме и в тесном взаимодействии со службами МЧС и ГИБДД.

За прошедшие сутки обработано противогололедными материалами порядка 2,4 тысячи километров региональных дорог, около тысячи километров автодорог очищено от снега.

По прогнозам синоптиков, днем в четверг в Московской области облачно, снег, гололедица. Температура воздуха минус 5-1 градус. Ветер западный, северо-западный 6-12 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков: 1,9 миллиметра.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на проезжей части.