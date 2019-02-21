РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе на лучшую куклу Масленицы, отборочный этап пройдет с 1 по 7 марта, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Приглашаем всех жителей городского округа Люберцы посоревноваться в изготовлении масленичных кукол в открытом конкурсе «Масленица – 2019». Для участия необходимо создать ростовую куклу на устойчивой подставке в лучших традициях праздника Масленицы. Сдать работы для конкурса необходимо с 25 февраля до 1 марта», – говорится в сообщении.

Конкурс организован в рамках партийного проекта «Парки малых городов» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», совета депутатов городского округа Люберцы и комитета по культуре администрации муниципалитета.

Принять участие в голосовании может любой желающий, посетив выставку конкурса в указанные даты в Люберецкой картинной галерее по адресу: улица Звуковая, дом №3. С 1 по 7 марта в галерее пройдет отборочный этап. Почетное жюри и жители города среди всех кандидатов определят призеров и финалистов конкурса.

Финал конкурса состоится 10 марта в Центральном парке культуры и отдыха на главной сцене праздника «Широкая Масленица – 2019». Все участники получат дипломы участника и подарки от партнеров. Победитель получит подарок от совета депутатов городского округа – ноутбук, а занявшие 2 и 3 места – электроблинницы.

Задать вопросы можно по телефону: 8(926)540-01-57 или по электронной почте: lubercypark@yandex.ru.

Масленичная неделя пройдет с 4 по 10 марта, а главные мероприятия Масленицы состоятся в выходные – 9 и 10 марта.