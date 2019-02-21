РИАМО - 21 фев. Московская область будет активно участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, подготовлены несколько десятков проектов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в четверг пленарное заседание, приуроченное ко старту всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Он проходит в доме правительства региона.

«Идея конкурса принадлежит президенту, большой отклик нашла по всей России. В Подмосковье 53 малых города. Мы активно участвуем, на самых ранних этапах подготовки мы вовлекаем жителей. На конкурс мы выходим с серьезными намерениями. Заявлено несколько десятков проектов Ясно, что высокая конкуренция. очень надеюсь, что одержим заметную победу», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что федеральная программа поддержки победителей дополняется региональными возможностями.

«Мы хотим, чтобы в малых городах было удобно и комфортно жить. Очень надеемся, что изменения почувствуют жители», - заключил Воробьев.

Ранее Якушев отметил, что в этом году на конкурс подано уже около 900 заявок.