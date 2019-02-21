РИАМО – 21 фев. Около 30 миллиардов рублей будет направлено победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях до 2024 года, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

В четверг в доме правительства Московской области проходит пленарное заседание, приуроченное ко старту Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Мероприятие открыли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«До 2024 года это мероприятие протянуто в паспорт национального проекта, в целом на данный проект предусмотрено 30 миллиардов рублей. Нам очень важно, чтобы это были знаковые проекты», - сказал Якушев.

Он отметил, что финансирование проектов будет осуществляться в виде субсидий, проекты-победители должны быть завершены в течение года.

Якушев добавил, что в следующем году конкурс объявят сроком на три года.

«Мы сконцентрируем свои усилия, чтобы объявлять в следующий раз конкурс сразу на три года вперед. Я думаю, что это упростит процедуру», - заключил Якушев.

Цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни. Впервые конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях провели в 2018 году. От Подмосковья победителями стали Коломна, Зарайск, Дубна и Сергиев Посад.