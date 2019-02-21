РИАМО – 21 фев. При проверке в Москве в срезах цветов хризантем, происхождением Нидерланды, выявлен карантинный для РФ объект – калифорнийский цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, 15 февраля 2019 года на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», при досмотре срезов цветов хризантем, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми, либо путем залета из притепличного пространства.