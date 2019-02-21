РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. Жители Королева могут проголосовать за благоустройство улиц на портале «Добродел», сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

На портале «Добродел» стартовало голосование по выбору территорий Подмосковья, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году.

«От нашего городского округа (Королев - ред.) представлено две территории: улица Пушкинская (бульварная часть) и территория Старого парка, а также пешеходная зона Акуловского водоканала и прилегающая территория», – говорится в сообщении.

Проголосовать за общественную территорию можно до 27 февраля на портале dobrodel.mosreg.ru.