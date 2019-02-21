РИАМО - 21 фев. Власти Московской области с опережением и наиболее качественно готовят проекты для всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, у них есть большие шансы на победу, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в четверг пленарное заседание, приуроченное ко старту всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Он проходит в доме правительства региона.

«Московская область и в 2018, и в 2019 году активно работает. Это наиболее подготовленные проекты. У Московской области достаточно высокие шансы. Не хочется заранее говорить. Но есть у нас порядка 15 регионов, которые просто работают на опережение, они этим начали заниматься гораздо раньше. Конечно, шансов более качественно выступить намного больше», - сказал Якушев.

Он отметил, что в этом году на конкурс подано уже около 900 заявок.