РИАМО – 21 фев. Число заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях вдвое превышает прошлогодний показатель и достигло 900 проектов, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в четверг пленарное заседание, приуроченное ко старту всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Он проходит в доме правительства региона.

«Уже сегодня у нас есть информация, что заявок для участия в конкурсе в два раза больше, чем в прошлом году, их уже под 900. И конкурентная среда будет больше. Региональные и муниципальные команды в 2018 году получили огромный опыт, в этот раз конкурентная борьба будет более жесткой», - сказал Якушев журналистам после пленарного заседания.

Он отметил, что финансовое обеспечение конкурса остается на уровне 5 миллиардов рублей.