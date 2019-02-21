РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске закупили четыре цифровых кольпоскопа на сумму 4 миллиона рублей для женской консультации роддома, они необходимы для профилактики рака шейки матки и диагностики и лечения других заболеваний, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница медучреждения.

«Начало 2019 года для Подольского родильного дома ознаменовало новый этап в развитии и оснащении. Сразу в нескольких кабинетах женской консультации и гинекологии появились четыре новых цифровых кольпоскопа стоимостью около 1 миллиона рублей каждый. Покупка финансировалась по программе здравоохранения Московской области», – сказала сотрудница.

С помощью кольпоскопов изучают шейку матки и слизистую вульвы, процедура помогает выявить даже минимальные нарушения. Цифровая кольпоскопия позволяет увеличивать ткани в 50 раз. Картинка выводится на экран монитора, благодаря чему появляется возможность более тщательного изучения увиденного. Кольпоскопия эффективно выявляет многие заболевания шейки матки, в том числе эрозию шейки матки, эктопию, рак, дисплазию, полипы в матке и другие.



В хирургическом кабинете при обследовании с помощью кольпоскопа проводят также прижигание эрозии шейки матки в случаях, когда не требуется госпитализация. Это позволяет оперативно реагировать на проявления недуга и экономит время. Принимает в хирургическом кабинете доктор женской консультации Анастасия Перемыкина. Кольпоскопия незаменима в диагностике и профилактике рака шейки матки.