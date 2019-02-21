РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске закупили четыре цифровых кольпоскопа на сумму 4 миллиона рублей для женской консультации роддома, они необходимы для профилактики рака шейки матки и диагностики и лечения других заболеваний, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница медучреждения.
С помощью кольпоскопов изучают шейку матки и слизистую вульвы, процедура помогает выявить даже минимальные нарушения. Цифровая кольпоскопия позволяет увеличивать ткани в 50 раз. Картинка выводится на экран монитора, благодаря чему появляется возможность более тщательного изучения увиденного. Кольпоскопия эффективно выявляет многие заболевания шейки матки, в том числе эрозию шейки матки, эктопию, рак, дисплазию, полипы в матке и другие.
В хирургическом кабинете при обследовании с помощью кольпоскопа проводят также прижигание эрозии шейки матки в случаях, когда не требуется госпитализация. Это позволяет оперативно реагировать на проявления недуга и экономит время. Принимает в хирургическом кабинете доктор женской консультации Анастасия Перемыкина. Кольпоскопия незаменима в диагностике и профилактике рака шейки матки.
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