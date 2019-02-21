РИАМО – 21 фев. В усадьбе «Люблино» в Москве появятся две спортивные зоны, их планируют обустроить к концу года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«Сейчас специалисты обустраивают две спортивные зоны, в состав которых войдут 6 спортивных площадок. На данный момент на всех площадках выполнена песчаная подготовка. На двух площадках уже залито бетонное основание, в ближайшее время приступят к бетонированию еще на одной площадке, по оставшимся трем ведутся подготовительные работы. В дальнейшем все площадки будут покрыты прорезиненным травмобезопасным покрытием», - отмечается в сообщении.

Согласно концепции комплексного благоустройства территории, одна спортивная зона расположится в западной части парка. В ее состав войдут такие площадки как: многофункциональная, два теннисных корта, площадка с силовыми тренажерами и хоккейная коробка.

«Площадь многофункциональной спортивной площадки составит около 540 квадратных метров. Здесь можно будет поиграть либо в волейбол, либо в баскетбол. Для удобства посетителей парка рядом планируется организовать раздевалку и павильон проката. Помимо этого, около нее организуют зону со столами для игры в пинг-понг», – уточняется в материале.

Площадь обоих теннисных кортов составит порядка 900 квадратных метров, а между ними будет обустроена трибуна.

«На площадке с силовыми тренажерами установят 11 спортивных МАФ, среди которых тренажеры для тренировки дельтовидных мышц и мышц рук, для развития бицепсов, тренировки трехглавой мышцы плеча и тренировки мышц ног. Ее площадь составит более 500 квадратных метров. Здесь смогут заниматься и люди с ограниченными возможностями», – добавляется в пресс-релизе.

Площадь хоккейной площадки составит около 800 квадратных метров.

«Летом здесь можно будет играть в мини-футбол, а зимой в хоккей или просто кататься на коньках. Около нее также планируется организовать раздевалку и пункт проката», – подчеркивается в сообщении.

Другая спортивная зона уже существует, она расположена немного южнее первой, в районе дома 59 по Люблинской улице.

«Включает в себя хоккейную коробку (около 500 квадратных метров) и площадку воркаут (порядка 300 квадратных метров). В ходе работ эти площадки будут реконструированы. На хоккейной коробке проведут замену покрытия, а площадку воркаут реконструируют полностью», – дополняется в сообщении.

Среди нового оборудования, которое будет установлено: турники для подтягивания, разноуровневые рукоходы, брусья для отжимания и ходьбы на руках и шведская стенка. В целом здесь будет установлено 13 различных тренажеров.

Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других коммуникаций. Также ведутся работы по устройству сцен для проведения массовых мероприятий и строительству павильона для мероприятий.

«Кроме этого, здесь будут оборудованы детские площадки. Вдоль Люблинского пруда обустроят уютную набережную. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники», – добавляется в материале.

Работы планируется завершить в этом году.