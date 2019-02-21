РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Жители подмосковного Красногорска до 27 февраля могут выбрать на портале «Добродел» территорию, которую в округе благоустроят в 2020 году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В разделе «Голосования» на портале «Добродел» каждый житель городского округа может отдать свой голос за один из шести объектов, который будет благоустроен в приоритетном порядке в 2020 году. Конкурс продлится до 27 февраля включительно», – говорится в сообщении.

Администрация округа на основе многочисленных заявок граждан к голосованию предложила Аллею женщин на подмосковном бульваре и Аллею Славы на Ильинском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма; родник у железнодорожной платформы «Красногорская»; пруд в деревне Ивановское; сквер «Березовая роща» в поселке Архангельское; пруд у фельдшерско-акушерского пункта в деревне Гаврилково.

«Благоустройство территорий, набравших наибольшее количество голосов, пройдет в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», – заключается в сообщении.