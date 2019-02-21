РИАМО – 21 фев. Руководитель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину в защиту добросовестных приобретателей квартир, у которых власть отнимает жилье, проданное им мошенниками по вине чиновников, пишет в четверг «Коммерсант».

По мнению Федотова, действия столичных властей противоречат решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционного суда (КС), до сих пор не исполненным Госдумой.

«Власти Москвы заявили, что выселяют только тех, кто не доказал свою добросовестность в суде. Но московские суды, по словам представителей потерявших жилье собственников, обходят в таких спорах позиции ЕСПЧ и КС, а мэрия добивается выселения даже тех, кого суды признали добросовестными», – отмечается в материале.

Советник президента 15 февраля направил письмо мэру столицы «в связи с обеспокоенностью» действиями мэрии «по лишению граждан-добросовестных приобретателей квартир права собственности на них, их снятию с регистрационного учета и принудительному выселению.

«Проданные им в результате цепочки сделок квартиры были незаконно приватизированы «при недостаточной осмотрительности» мэрии либо не были своевременно оформлены в собственность столицы как выморочное имущество», – подчеркивается в статье.

По вине департамента городского имущества Москвы были созданы условия для незаконной регистрации прав собственности на квартиры с целью их перепродажи, поясняет Федотов в своем обращении.

По его сведениям, столичный департамент городского имущества сейчас ведет минимум два судебных процесса о выселении добросовестных приобретателей и еще не менее 12 дел уже выиграл и добивается исполнения решений о выселении.

«Такие действия, по мнению СПЧ, противоречат позиции ЕСПЧ, который в 2011–2018 годах удовлетворил 28 жалоб граждан, лишившихся таким образом квартир, а также решению КС 2017 года по аналогичному делу заслуженного строителя Александра Дубовца. Права собственности заявителей по этим делам в итоге были восстановлены либо им была возмещена стоимость истребованного жилья», – добавляется в письме.

Но других граждан власть лишает единственного жилья и ставит под угрозу реализацию их прав, уверяет Федотов. Он просит Собянина направить СПЧ статистику по таким спорам.