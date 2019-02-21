РИАМО - 21 фев. Программы благоустройства, разработанные с учетом мнения жителей, реализуются в каждом подмосковном городе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли в четверг образовательный семинар по вопросам проведения всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Он проходит в доме правительства региона.

«У нас 73 города в Подмосковье, 53 из них малых. Каждый имеет программу благоустройства. Мы с 2018 года создали специальное министерство благоустройства, которое очень планово занимается созданием комфортной среды. Мы выделяем на это значительные средства», - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что при разработке проектов благоустройства особую роль играет мнение жителей.