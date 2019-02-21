РИАМО - 21 фев. Крупные федеральные ритейлеры прогнозируют перебои с поставками молока, масла, сыра, творога, сметаны этим летом, пишет в четверг газета «Известия».

Так, 1 июля должен вступить в силу приказ Минсельхоза, обязывающий оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию и вносить их в единую систему. Это должно снизить долю фальсификата на рынке.

«Крупнейшие торговые сети предупредили Минэкономразвития о возможных перебоях с поставками социально значимых продуктов — молока, масла, сыра, творога и сметаны. Проблемы могут начаться летом. <…> Минсельхоз предлагает изменить регулирования слишком быстро, без поэтапного внедрения, отмечают в АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли – ред.)», – говорится в сообщении.

Действующая практика по данному вопросу показывает, что даже единичные неточности, которые допускаются производителями и поставщиками при оформлении ветдокументов, вызывают дальнейший каскад ошибок на этапах доставки товаров в крупные распределительные центры. Это может вызвать остановку или «критическое замедление распределения» продукции.

«После того как изменения, предлагаемые Минсельхозом, вступят в силу, издержки торговых сетей резко вырастут: согласно прогнозам некоторых компаний, затраты увеличатся на 25–30%», – уточняется в письме АКОРТ в Минэкономразвития.

Представитель пресс-службы Минсельхоза заявил, что приказ должен вступить в силу 1 июля. Новая система создаст дополнительные барьеры для легализации продукции неизвестного происхождения, исключит вероятность появления фальсифицированной документации. Также появится возможность оценить перемещение продовольственных потоков с гарантией законности их происхождения.

По данным Роспотребнадзора, за прошедший год в службу поступило почти 5,9 тысячи уведомлений об обнаружении в обороте продукции, которая не соответствует требованиям техрегламентов. Из них большинство пришлось именно на молочную продукцию — 38,95% (почти 2,3 тысячи уведомлений).

В ведомстве отмечали, что доля фальсификата среди молочных продуктов на российском рынке может достигать 20%.