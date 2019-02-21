РИАМО - 21 фев. Парк «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья подготовил праздничную программу на 23 Февраля, для посетителей парка в День защитника Отечества от железнодорожной станции «Голицыно» будут курсировать бесплатные автобусы, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«День защитника Отечества является по-настоящему всенародным праздником, объединяющим миллионы людей нашей огромной страны. Этот день – символ мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Приглашаем всех принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 23 Февраля, в парке «Патриот», - сказала заместитель директора парка «Патриот» по развитию и организации проведения мероприятий Кристина Корженевская.

В праздничный день посетителям предоставят возможность заглянуть внутрь экспонатов музейного комплекса, среди которых историческая бронетехника и автомобили. Специалисты Воздушно-десантных войск проведут мастер-класс по сборке и разборке ручного пулемета Калашникова, снайперской винтовки Мосина, гранатомета ГП-34 и АК-74. На интерактивной выставке «Ратник» желающие смогут примерить боевую экипировку и сделать фото на память. Специалисты Воздушно-космических сил организуют экскурсии в павильоне Космических войск.

По словам Корженевской, 23 февраля между железнодорожной станцией «Голицыно» и парком «Патриот» будут курсировать бесплатные автобусы.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.