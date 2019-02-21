РИАМО - 21 фев. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли пленарное заседание, приуроченное ко старту Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Пленарное заседание проводится в доме правительства Московской области. В прошлом году Подмосковье стало одним из лидеров конкурса по числу заявок. Лучшие достижения региона по итогам 2018 года представлены на интерактивной выставке, сопровождающей мероприятие.

«Хочу выразить слова благодарности Андрею Юрьевичу (Воробьеву - ред.) и его команде за то, что они создали такие шикарные условия для нашей работы. <...> В первом конкурсе приняло участие 82 субъекта РФ, охват - практически 100%. <...> Из 198 заявок, вышедших в финал, 80 проектов из 43 регионов были объявлены победителями. Охват в этих малых городах - 3 миллиона человек. <...> В течение сегодняшнего дня будет много интересной информации. Предстоит обсудить дорожную карту по 2019 году», - сказал Якушев.

Он отметил, что каждый проект, поданный на конкурс в категории «Исторические поселения», является уникальным. Результаты прошлого конкурса показали высочайшую заинтересованность жителей малых городов и исторических поселений в изменении городской среды.

«Для каждого города, региона благоустройство среды имеет стратегически важное значение, каждый человек хочет жить комфортно, удобно, чтобы был тротуар, парк, сквер, общественные пространства. Президенту принадлежит идея этого всероссийского конкурса. В прошлом году мы в Коломне принимали участие. В первом конкурсе мы, Московская область, принимали активное участие. <...> Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам обменяться опытом», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе пленарного заседания.

В течение дня в рамках мероприятия пройдут экспертные и рабочие сессии, посвященные подготовке проектов к конкурсу, уточнению подходов к его организации, составлению конкурсных заявок.

Цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни. Впервые конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях провели в 2018 году. От Подмосковья победителями стали Коломна, Зарайск, Дубна и Сергиев Посад.