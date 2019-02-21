РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Первый этап чемпионата по автослалому среди женщин пройдет 17 марта в подмосковных Люберцах, предварительные заявки на участие можно подать до 9 марта, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник спортивно-технического клуба (СТК) «Люберцы» Игорь Каулин.

«На базе СТК «Люберцы» пройдет чемпионат по автослалому городского округа Люберцы среди женщин, который приурочен к 8 марта. Чемпионат состоится в два этапа: первый пройдет 10 марта, а второй – 17 марта. Мы ждем всех желающих, любителей, профессионалов и начинающих водителей, ведь это отличная возможность отточить свои навыки вождения в экстремальных условиях», – сказал Каулин.

Для участников построят две конфигурации трассы, которую нужно будет пройти на скорость. Участники могут участвовать в четырех зачетных классах: передний привод, задний привод, полный привод и моно.

Предварительная онлайн регистрация участниц пройдет до 10:00 9 марта по адресу. С выполненной онлайн-регистрацией стоимость участия одного пилота составляет 500 рублей, без нее – 700 рублей.

Вход для зрителей – бесплатный. После соревнований для участниц и болельщиков организуют бесплатные заезды.

Регистрация участниц начнется 10 марта в 11:00, до 12:00 их ознакомят с трассой. Соревнования стартуют ориентировочно в 12:00.

Мероприятие пройдет при поддержке спорткомитета администрации городского округа по адресу: поселение Томилино, 1-й километр Рязанского шоссе, территория котельной №2. Также можно ввести в поиск навигатора «Спортивно-технический клуб «Люберцы».