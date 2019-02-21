РИАМО - 21 фев. Контролеры автобусов крупнейшего подмосковного перевозчика «Мострансавто» проходят инструктаж, на котором им разъясняют способы бесконфликтного разрешения трудных ситуаций с пассажирами, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«Если в автобусе находится агрессивно настроенное лицо, действия которого угрожают безопасности других пассажиров, контролер должен проинформировать об этом водителя. После этого может быть вызван наряд полиции», - сказал Мурашов.

Он подчеркнул, что применение в автобусе такого средства самообороны, как газовый баллончик, запрещено, поскольку салон имеет ограниченное пространство. Использование баллончика в автобусе небезопасно для людей.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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