РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В четверг утром в подмосковном Подольске образовалась пробка на проспекте Ленина в сторону Москвы и области из-за аварии, поэтому водитель рейсового автобуса №520 Автоколонны №1788 высадил всех пассажиров и сказал, что дальше не поедет, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В четверг (21 февраля – ред.) я ехала со стороны Цемянки в центр на рейсовом автобусе №520. Возле остановки «Военкомат» водитель высадил всех и сказал, чтобы мы шли пешком, а он дальше не поедет», – сказала свидетель.

По ее словам, водителю не понравилась пробка, которая образовалась из-за аварии. Мнения пассажиров, хотят ли они остаться в салоне автобуса или идти пешком, водитель не спрашивал.