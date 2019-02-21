РИАМО – 21 фев. В подмосковных Мытищах пресечен незаконный оборот алкоголя, изъято 7 тысяч бутылок нелегальной водки, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

Так, 19 февраля представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Подмосковью проведены контрольные мероприятия на территории региона.

«В ходе проверки в городском округе Мытищи на Осташковском шоссе установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружено 7 тысяч бутылок нелегальной водки различных наименований», – отмечается в сообщении.

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована.

«Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование», – заключается в материале.