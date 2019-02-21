РИАМО - 21 фев. Средний возраст автобусов подмосковного перевозчика «Мострансавто» снизился до 3,2 года благодаря ежегодному обновлению подвижного состава, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

«Благодаря обновлению автопарка в рамках программы правительства Московской области в октябре 2017 года – марте 2018 года на предприятие поступило 1758 новых машин. Средний возраст автобусов снизился с 6,7 до 3,2 года», - сказал Мурашов.

Он отметил, что подвижной состав соответствует современным требованиям к пассажирским перевозкам, в том числе адаптирован для проезда маломобильных групп граждан. Автобусы оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, спутниковой навигацией.

В этом году «Мострансавто» ожидает поступления 631 нового автобуса.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.