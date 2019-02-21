РИАМО - 21 фев. В День защитника Отечества на Бородинском поле в Подмосковье организуют пробег по лыжному маршруту «Дорогой двух Отечественных войн», участие в мероприятии могут принять и взрослые, и дети, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Для участников подготовили две дистанции протяженностью 1,5 и 3,5 километра, проходящих по местам боевой славы в центре Бородинского поля.

«Принять участие в пробеге – большая честь для каждого. Он проходит по местам, где безмерно проливалась кровь солдат и офицеров двух Отечественных войн. Будем надеяться, что хорошая погода будет сопутствовать успешному прохождению лыжного маршрута», - сказал директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

Участвовать в пробеге могут взрослые и дети (до 12 лет - в сопровождении родителей). Старт дадут в 11:00 у подножия Батареи Раевского. Финишируют спортсмены у памятника «Танк Т-34».

По словам Корнеева, участников пробега на место проведения соревнований доставит бесплатный автобус. Он отправится в 10:15 от Можайского КДЦ на Октябрьской площади.