РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Три автомобиля столкнулись на съезде с Симферопольского шоссе на Объездную дорогу в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо. Около 9:40 увидел тройное ДТП на съезде с Симферопольского шоссе (на дублере) в сторону Объездной дороги. Столкнулись автомобили внедорожник Chevrolet Niva, легковой автомобиль Kia Rio и внедорожник Great Wall Hover», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 10:00 на данном промежутке автодороги движение затруднено.