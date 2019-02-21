РИАМО - 21 фев. Количество аварий по вине водителей автобусов «Мострансавто» сократилось на 43% после того, как ежедневная нагрузка на каждого водителя снизилась благодаря расширению штата, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор перевозчика Владислав Мурашов.

«В прошлом году мы провели масштабную кампанию по набору водителей и повысили им заработную плату в среднем на 24%. В результате укомплектованность водительского состава сегодня составляет 90%. Поскольку ежедневная нагрузка на водителей снижается, это уже привело к сокращению количества ДТП с пострадавшими по вине водителей автобусов предприятия на 43%», - сказал Мурашов.

По словам генерального директора, «Мострансавто» готово принять на работу еще порядка 600 водителей.

«Помимо стабильной заработной платы работники получают хороший социальный пакет, например, возможность льготного отдыха и прохождения реабилитационных программ в пансионате «Нара». Кроме того, дети сотрудников предприятия отдыхают в оздоровительных лагерях Московской области. Летом прошлого года этой возможностью воспользовались более 450 ребятишек. В этом году они смогут получить путевки не только в здравницы региона, но и на побережье Черного моря в Краснодарском крае», - подчеркнул Мурашов.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.

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